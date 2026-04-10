Ligde 52 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından toparlanmak için sahada olacak. Kadroda eksikler ve ceza sınırında oyuncularla sahada olacak olan Beşiktaş ve Antalyaspor'un mücadelesi büyük bir heyecana sahne olacak. İşte, Beşiktaş-Antalyaspor muhtemel ilk 11 maç kadrosu...

28 puanla 13. sırada bulunan Antalyaspor Beşiktaş karşısında galibiyet almak için bu akşam deplasmana çıkacak. Beşiktaş-Antalyaspor maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat merak edilirken muhtemel ilk 11 maç kadrosu da şekillenmeye başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş-Antalyaspor muhtemel ilk 11ler! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER CEZALI VE SAKAT?

Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi, hem sakatlığı hem de kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Emmanuel Agbadou ile Vaclav Cerny’nin durumu maç saatine doğru netleşecek.

Beşiktaş-Antalyaspor muhtemel ilk 11ler! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

Sergen Yalçın’ın da disiplin kuruluna sevk edilmesi gündemdeki yerini koruyor. Öte yandan Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan sarı kart sınırında bulunuyor ve kart görmeleri halinde bir sonraki hafta cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş-Antalyaspor muhtemel ilk 11ler! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Jota, Cengiz, Oh

Antalyaspor: Cuesta, Erdoğan, Veysel, Giannetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Abdülkadir, Ballet, Van De Streek

Beşiktaş-Antalyaspor muhtemel ilk 11ler! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul’da oynanacak Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Antalyaspor muhtemel ilk 11ler! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşma 10 Nisan akşamı saat 20.00’de başlayacak.

