Trendyol Süper Lig’de 29. hafta heyecanı İstanbul’da başlıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Antalyaspor’u konuk edecek. Maç saatine az bir zaman kala futbolseverler ''Beşiktaş-Antalyaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte, Beşiktaş-Antalyaspor canlı yayın bilgileri...

Ligde oynadığı 28 karşılaşmada 15 galibiyet elde eden Beşiktaş, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 52 puana ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, haftaya 4. sırada girerken üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor ise ligde oynadığı 28 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Topladığı 28 puanla 13. sırada bulunan kırmızı-beyazlılar, alt sıralardan uzaklaşmak adına kritik bir sınava çıkacak. Deplasmanda uzun süredir galibiyet elde edemeyen Antalyaspor bu akşam kıyasıya mücadele verecek. Peki, Beşiktaş-Antalyaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadele İstanbul’daki Tüpraş Stadı’nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki kritik mücadele 10 Nisan akşamı saat 20.00’de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş-Antalyaspor maçında düdük Adnan Deniz Kayatepe’de olacak. Yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Altan üstlenirken, dördüncü hakem olarak Süleyman Bahadır görev yapacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Davut Dakul Çelik olarak açıklandı.

