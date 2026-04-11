Serie A'da haftanın maçı başlıyor! Atalanta ile Juventus bu akşam karşı karşıya geliyor. Gözler milli oyuncumuz Kenan Yıldız'dayken ''Atalanta-Juventus canlı yayın hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de mi?'' sorusu gündeme geldi. İşte, Atalanta-Juventus maç kadrosu muhtemel 11 ve canlı yayın bilgileri...

Serie A’da üst sıralar için çekişmeli rekabet sürüyor. Inter Milan liderliğini sürdürürken, Napoli ve AC Milan ilk üçte yer alıyor. Juventus 57 puanla 5. sırada bulunurken, Atalanta ise 53 puanla 7. basamakta konumlandı. Peki, Atalanta-Juventus canlı yayın hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de mi?

Atalanta-Juventus canlı yayın hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de mi? Serie A heyecanı sürüyor!

ATALANTA - JUVENTUS CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Atalanta-Juventus maçı bu akşam S Sport 2 ekranlarından canlı ve şifreli yayınlanacak. Mücadele ayrıca S Sport Plus platformu üzerinden de izlenebilecek.

Atalanta-Juventus canlı yayın hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de mi? Serie A heyecanı sürüyor!

KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ?

Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız’ın karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Atalanta-Juventus canlı yayın hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de mi? Serie A heyecanı sürüyor!

ATALANTA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Serie A’nın 32. haftasında oynanacak Atalanta-Juventus maçı 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma Atalanta’nın ev sahiplğinde Gewiss Stadyumu’nda oynanacak.

Atalanta-Juventus canlı yayın hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de mi? Serie A heyecanı sürüyor!

ATALANTA - JUVENTUS MUHTEMEL 11’LER

Atalanta: Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolašinac, Zappacosta, M. de Roon, Éderson, Bernasconi, De Ketelaere, Zalewski, Krstović

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Conceição, Thuram, Koopmeiners, Kenan Yıldız, David



