Atalanta-Juventus canlı yayın hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de mi? Serie A heyecanı sürüyor!
Serie A'da haftanın maçı başlıyor! Atalanta ile Juventus bu akşam karşı karşıya geliyor. Gözler milli oyuncumuz Kenan Yıldız'dayken ''Atalanta-Juventus canlı yayın hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de mi?'' sorusu gündeme geldi. İşte, Atalanta-Juventus maç kadrosu muhtemel 11 ve canlı yayın bilgileri...
Serie A’da üst sıralar için çekişmeli rekabet sürüyor. Inter Milan liderliğini sürdürürken, Napoli ve AC Milan ilk üçte yer alıyor. Juventus 57 puanla 5. sırada bulunurken, Atalanta ise 53 puanla 7. basamakta konumlandı. Peki, Atalanta-Juventus canlı yayın hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de mi?
ATALANTA - JUVENTUS CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?
Atalanta-Juventus maçı bu akşam S Sport 2 ekranlarından canlı ve şifreli yayınlanacak. Mücadele ayrıca S Sport Plus platformu üzerinden de izlenebilecek.
KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ?
Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız’ın karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor.
ATALANTA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Serie A’nın 32. haftasında oynanacak Atalanta-Juventus maçı 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma Atalanta’nın ev sahiplğinde Gewiss Stadyumu’nda oynanacak.
ATALANTA - JUVENTUS MUHTEMEL 11’LER
Atalanta: Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolašinac, Zappacosta, M. de Roon, Éderson, Bernasconi, De Ketelaere, Zalewski, Krstović
Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Conceição, Thuram, Koopmeiners, Kenan Yıldız, David