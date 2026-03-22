İtalya Serie A'da Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Sassuolo ile 1-1 berabere kaldı.

Juventus, İtalya Serie A'nın 30. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Sassuolo'yu konuk etti.

KENAN'IN GOLÜ PUANI GETİRDİ

Torino ekibi, 14. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sassuolo, 52. dakikada Andrea Pinamonti'nin golüyle eşitliği yakaladı.

JUVE PENALTI KAÇIRDI

Juventus’ta Manuel Locatelli’nin 87. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadığı maç, 1-1 berabere sona erdi.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Maçta takımının golünü atan Kanan, Serie A'da bu sezon 10. golünü kaydederken ligde takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Bu sonuçla Juventus, ligde puanını 54'e çıkararak 5. sırada yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası