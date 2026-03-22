Anadolu Ajansı
Kenan Yıldız'ın golü galibiyete yetmedi
İtalya Serie A'da Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Sassuolo ile 1-1 berabere kaldı.
Özetle DinleKenan Yıldız'ın golü galibiyete yetmedi
Juventus, sahasında Sassuolo ile Kenan Yıldız'ın golüyle öne geçtiği ve Manuel Locatelli'nin penaltı kaçırdığı maçı 1-1 berabere tamamladı.
- Juventus, Serie A'nın 30. haftasında Sassuolo'yu konuk etti.
- Maçın 14. dakikasında milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle Juventus 1-0 öne geçti.
- Sassuolo, 52. dakikada Andrea Pinamonti'nin golüyle skoru eşitledi.
- Juventus'ta Manuel Locatelli, 87. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
- Kenan Yıldız, bu golle ligde 10. golüne ulaştı ve takımının en golcü oyuncusu oldu.
- Bu sonuçla Juventus puanını 54'e çıkararak ligde 5. sırada yer aldı.
0:00 0:00
1x
Juventus, İtalya Serie A'nın 30. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Sassuolo'yu konuk etti.
KENAN'IN GOLÜ PUANI GETİRDİ
Torino ekibi, 14. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sassuolo, 52. dakikada Andrea Pinamonti'nin golüyle eşitliği yakaladı.
Liverpool'a bir darbe de Brighton'dan! Ferdi Kadıoğlu...
JUVE PENALTI KAÇIRDI
Juventus’ta Manuel Locatelli’nin 87. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadığı maç, 1-1 berabere sona erdi.
TAKIMIN EN GOLCÜSÜ
Maçta takımının golünü atan Kanan, Serie A'da bu sezon 10. golünü kaydederken ligde takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Bu sonuçla Juventus, ligde puanını 54'e çıkararak 5. sırada yer aldı.
