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SGK 344 sözleşmeli personel alımı başvuruları bugün başlıyor (5 Haziran)

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
SGK 344 sözleşmeli personel alımı başvuruları bugün başlıyor (5 Haziran)

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilecek. Sevindiren haberin ardından vatandaşlar başvurular ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek gibi sorulara cevap aramaya başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 344 personel alınacağı haberini vermişti. Vatandaşları sevindiren haberin ardından ise başvuruların nereden, nasıl yapılacağı merak konusu oldu. İşte alım yapılacak alanlar ve tarihleri...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Önlisans veya Lisans mezunu 360 büro personeli, Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans mezunu 14 koruma ve güvenlik görevlisi, Önlisans veya Ortaöğretim mezunu 69 destek personeli, 1 teknisyen olarak alım gerçekleşecek.

SGK 344 sözleşmeli personel alımı başvuruları bugün başlıyor (5 Haziran) - 1. Resim

Işıkhan, sevindiren haberi 

"ÇSGB ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum!" sözüyle paylaştı.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İşe alım için başvurular 5 Haziran'da başlarken 14 Haziran'da sona erecek. Adaylar bu tarih aralığında başvurularını yaparken isealimkariyerkapisi.cbiko.gov tr aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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