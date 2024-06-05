Bakan Işıkhan duyurdu! SGK'ya personel alınacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK), 344 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya X hesabı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na personel alım ilanını duyurdu. 344 sözleşmeli personel alınacağını açıklayan Işıkhan, başvuru tarihlerini de belirtti.
Işıkhan'ın açıklaması şöyle:
"260 Büro Personeli (Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Önlisans veya Lisans Mezuniyeti)
14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Mezuniyeti)
64 Destek Personeli (Önlisans veya Ortaöğretim Mezuniyeti)
1 Teknisyen (Önlisans veya Ortaöğretim Mezuniyeti) olmak üzere
toplam 344 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz.
Başvuru tarihleri: 5-14 Haziran 2024
ÇSGB ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum!"