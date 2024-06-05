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Bakan Işıkhan duyurdu! SGK'ya personel alınacak

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Bakan Işıkhan duyurdu! SGK&#039;ya personel alınacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK), 344 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya X hesabı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na personel alım ilanını duyurdu.  344 sözleşmeli personel alınacağını açıklayan Işıkhan, başvuru tarihlerini de belirtti.

Işıkhan'ın açıklaması şöyle:

"260 Büro Personeli (Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Önlisans veya Lisans Mezuniyeti)

14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Mezuniyeti)

64 Destek Personeli (Önlisans veya Ortaöğretim Mezuniyeti)

1 Teknisyen (Önlisans veya Ortaöğretim Mezuniyeti) olmak üzere

toplam 344 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz. 

Başvuru tarihleri: 5-14 Haziran 2024

ÇSGB ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum!"

Düzenleyen:  - Gündem
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