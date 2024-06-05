Bakan Işıkhan duyurdu! SGK'ya personel alınacak

Bakan Işıkhan emekli ikramiyeleri ile ilgili detayları paylaştı

Bakan Işıkhan emekli ikramiyeleri ile ilgili detayları paylaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK), 344 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya X hesabı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na personel alım ilanını duyurdu. 344 sözleşmeli personel alınacağını açıklayan Işıkhan, başvuru tarihlerini de belirtti.

Işıkhan'ın açıklaması şöyle:

"260 Büro Personeli (Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Önlisans veya Lisans Mezuniyeti)

14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Mezuniyeti)

64 Destek Personeli (Önlisans veya Ortaöğretim Mezuniyeti)

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1 Teknisyen (Önlisans veya Ortaöğretim Mezuniyeti) olmak üzere

toplam 344 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz.

Başvuru tarihleri: 5-14 Haziran 2024

ÇSGB ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum!"