Shakhtar Donetsk - Servette maçı hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Konferans Ligi’nde play-off turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Shakhtar Donetsk ile Servette arasındaki mücadele, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor. Arda Turan yönetimindeki 'Shakhtar Donetsk - Servette hangi kanalda, saat kaçta' belli oldu.
Ukrayna’nın güçlü temsilcisi Shakhtar Donetsk, İsviçre ekibi Servette ile UEFA Konferans Ligi play-off turunda karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve detayları, taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.
SHAKHTAR DONETSK - SERVETTE MAÇI SAAT KAÇTA?
Shakhtar Donetsk - Servette maçı, 21 Ağustos 2025 Perşembe günü Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak. Maç, Cenevre Stadı'nda oynanacak.
SHAKHTAR DONETSK - SERVETTE MAÇI HANGİ KANALDA?
Shakhtar Donetsk ile Servette arasındaki UEFA Konferans Ligi play-off maçı, Türkiye’de Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.
