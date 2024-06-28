Silivri Selimpaşa yangınını söndürmek için hava desteği istendi

28 Haziran günü Silivri'de meydana gelen anız yangınına müdahaleler devam ederken söndürüldü mü, son dakika son durum nedir merak edilirken ekipleri çalışmaları sürdürüyor. Öğlen saatlerinde başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken Silivri Selimpaşa yangında çalışmalar devam etti.

Son zamanlarda havaların ısınmasıyla başlayan orman, anız yangınları artarken bugün Silivri'de meydana gelen anız yangını büyüyor. Evlere doğru ilerleyen Selimpaşa yangınına ekipler sevk edildi.

SİLİVRİ SELİMPAŞA ANIZ YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

28 Haziran'da çıkan yangın henüz söndürülemezken ekipler müdahaleye devam ediyor. Yangın sönmezken hava desteği de istendiği öğrenildi.