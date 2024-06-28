Silivri Selimpaşa'da anız yangını! Alevler evlere doğru yaklaşıyor

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Haziran 2024 15:42 - Güncelleme: 28 Haziran 2024 15:53 - Güncelleme:

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Silivri Selimpaşa'da çıkan anız yangınının büyüyerek evlere doğru ilerlemesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken hava desteği de istendiği öğrenildi.