Silivri Selimpaşa'da anız yangını! Alevler evlere doğru yaklaşıyor
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Silivri Selimpaşa'da çıkan anız yangınının büyüyerek evlere doğru ilerlemesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken hava desteği de istendiği öğrenildi.
Silivri Selimpaşa'da anızdan çıkan yangın büyüdü. Yangının evleri doğru ilerlemesi üzere olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ayrıca hava desteği de istendiği öğrenildi.
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Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı