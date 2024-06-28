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Silivri Selimpaşa'da anız yangını! Alevler evlere doğru yaklaşıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayrıntılar, Geliyor, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Silivri Selimpaşa'da çıkan anız yangınının büyüyerek evlere doğru ilerlemesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken hava desteği de istendiği öğrenildi.

Silivri Selimpaşa'da anızdan çıkan yangın büyüdü. Yangının evleri doğru ilerlemesi üzere olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ayrıca hava desteği de istendiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aliyev, Milli Meclisi feshetti: Azerbaycan 1 Eylül'de seçime gidecekSilivri Selimpaşa yangınını söndürmek için hava desteği istendi
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