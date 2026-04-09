Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, Sinem Ünsal, İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler arasında yer aldı. Ünlü oyuncu ve şarkıcıların isimlerinin de yer aldığı operasyon sonrası "Sinem Ünsal neden gözaltına alındı" araştırılıyor.

Son dönemde “Uzak Şehir” dizisindeki performansıyla dikkat çeken Sinem Ünsal, 9 Nisan 2026 tarihinde yürütülen soruşturma kapsamında gündeme geldi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon sonrası gelişmeler yakından takip ediliyor.

SİNEM ÜNSAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın, “uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kullanmak ve temin etmek” suçlarına yönelik yürütüldüğü bildirildi.

Operasyon kapsamında bazı isimlerin gözaltına alındığı, bazı şüpheliler hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Sinem Ünsal’ın da adı geçen kişiler arasında yer almasıyla birlikte sosyal medyada “Sinem Ünsal neden gözaltına alındı?” sorusu gündem oldu. Süreçle ilgili incelemelerin devam ediyor.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 tarihinde İzmir’in Foça ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını İzmir ve Manisa’da tamamladıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine 2017 yılında başlayan Sinem Ünsal, kısa sürede televizyon projelerinde dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. “Çoban Yıldızı”, “Siyah Beyaz Aşk” ve “Kızım” gibi dizilerde rol aldıktan sonra özellikle “Mucize Doktor” dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Son olarak Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle fenomen haline geldi.

SİNEM ÜNSAL OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Diziler:

Uzak Şehir 2024-Günümüz

Yankı: Görünmez El (İnternet dizisi)

Senden Önce 2024

Gizli Saklı 2022

Elbet Bir Gün 2021

Mucize Doktor 2019-2021

Kızım 2018-2019

Siyah Beyaz Aşk 2017-2018

Çoban Yıldızı 2017

Film:

9 Ay 10 Yıl - Yakında

Haberle İlgili Daha Fazlası