Türkiye Gazetesi
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Burak Deniz, Somer Sivrioğlu ve Norm Ender de gözaltında
İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Oyuncu Burak Deniz, aşçı Somer Sivrioğlu, şarkıcı Emircan İğrek, rapçi Norm Ender olarak bilinen Ender Eroğlu’nun da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
GÖZALTINA KARARI BULUNAN İSİMLER ŞÖYLE
Hafsanur Sancaktutan
Emir Can İğrek
Somer Sivrioğlu
Serra Pirinç
Ogün Alibaş
Utku Ünsal
Sinem Özenç Ünsal
Elif Büşra Pekin
Ahsen Eroğlu
Burak Deniz
Mert Demir
Emre (FEL) Öztürk
Norm Ender
Enes Güler
Ayrıntılar geliyor...
