Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan Somer Sivrioğlu, yurt dışında olduğunu açıkladı. Sivrioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya’da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum” dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, aralarında oyuncuların da bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

14 ÜNLÜ İSME GÖZALTI KARARI

Gözaltı kararı verilen isimler arasında Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Oğun Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk, Norm Ender ve Enes Güler yer alıyor.

SOMER SİVRİOĞLU: ÜLKEME DÖNEREK İFADE VERECEĞİM

Hakkında gözaltı kararı bulunan Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yurt dışında olduğunu belirtti.

Sivrioğlu, "Bu sabah itibarıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya’da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum. Ülkesini seven bir vatandaş olarak devletimizin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalarda her türlü sorumluluğu yerine getirmekten onur duyarım" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası