Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Sinem Ünsal, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Ünsal, dizinin çekimleri nedeniyle Mardin’de olduğunu belirterek, “Çekimlerim nedeniyle Mardin’deyim ve çıkan haberleri şu an öğrendim. Üzerime düşen ne varsa yapmak için en kısa sürede İstanbul’da olacağım” dedi.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında Sinem Ünsal ile birlikte aralarında Ahsen Eroğlu, Mert Demir, Emir Can İğrek, Burak Deniz, Norm Ender, Somer Sivrioğlu gibi isimlerin de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

14 ÜNLÜ İSİM İÇİN GÖZALTI KARARI

Gözaltı kararı verilen isimler şöyle;

Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Sinem Ünsal, Emir Can İğrek, Oğun Alibaş, Utku Ünsal, Elif Büşra Pekin, Somer Sivrioğlu, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Emre Öztürk, Mert Demir, Enes Güler, Ender Eroğlu (Norm Ender).

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, soruşturma dosyası kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordineli olarak yürüttüğü operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, temin etmek veya bulundurmak suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında 9 Nisan 2026 tarihinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri yapıldığı bildirildi.

Yapılan çalışmalarda 11 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firar durumda olduğu ve 1 kişinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Açıklamada, “Tüm suç türlerinde olduğu gibi kamunun sağlığına karşı işlenen suçlara ilişkin soruşturmalar kararlılıkla ve titizlikle devam etmektedir” denildi.

SİNEM ÜNSAL: SON DERECE ÜZGÜNÜM

Ünsal, “Çekimlerim nedeniyle Mardin’deyim ve çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm. Gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin sürecine saygı duyuyorum. Üzerime düşen ne varsa yapmak için en kısa sürede İstanbul’da olacağım” ifadelerini kullandı.

Uzak Şehir oyuncusu Sinem Ünsal ifade için İstanbul’a geliyor! İşte ilk açıklama

