ŞİŞECAM HİSSE NEDEN YÜKSELDİ?

Şişecam hissesi yeni haftaya hızlı bir başlangıç yaparak seansın erken saatlerinde güçlü bir alım dalgasıyla karşılaştı. Şirket tarafından herhangi bir KAP açıklaması yapılmazken aracı kurumların yoğun talebi hissedeki yükselişi tetikledi.

OYAK Yatırım üzerinden gerçekleşen yaklaşık 20 milyon lotluk net alım hareketlenmede etkili oldu. Yüksek hacimli girişle birlikte yatırımcı ilgisi hızla artarken hisse kısa sürede tavan fiyatına ulaştı.

SISE HİSSE FİYATI NE KADAR?

Şişecam (SISE) hisseleri 9 Aralık 2025 saat 10.59 itibarıyla 42,22 TL seviyesinden işlem görüyor. Gün içinde 42,70 TL ile en yüksek seviyesine ulaşan hisse, açılışı 42,40 TL’den yaptı.

ŞİŞECAM KAÇ LOT BEKLİYOR?

Tavan fiyat seviyesine ulaştıktan sonra Şişecam tahtasında biriken alış emirleri dikkat çekici boyutlara ulaştı. Tavan fiyat olan 41,52 TL’de 12 milyon lotun üzerinde talep biriktiği görüldü.

