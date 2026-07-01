Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından yatırımcıların gündemine giren Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin halka arzında talep toplama süreci başladı. Borsa İstanbul'da SOHOE koduyla işlem görecek şirket için ''Soho halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?'' sorularının cevapları detaylı araştırılıyor.

Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin halka arzında talep toplama işlemleri 30 Haziran ile 1 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Halka arz, iki iş günü boyunca Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle yapılacak. Peki, Soho halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Soho halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? SOHOE talep toplamaya başladı

SOHO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Soho Giyim ve Enerji halka arzında toplam 100 milyon lot satışa sunulacak. Dağıtımın tamamen eşit dağıtım yöntemiyle yapılması planlanıyor.

Katılım yoğunluğuna göre yatırımcılara düşebilecek tahmini lot miktarları ise şöyle:

150 bin katılımda yaklaşık 750 lot

250 bin katılımda yaklaşık 400 lot

350 bin katılımda yaklaşık 285 lot

500 bin katılımda yaklaşık 200 lot

700 bin katılımda yaklaşık 143 lot

1,1 milyon katılımda yaklaşık 90 lot

1,6 milyon katılımda yaklaşık 63 lot

2,2 milyon katılımda yaklaşık 45 lot



Soho halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? SOHOE talep toplamaya başladı

SOHO HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Soho Giyim ve Enerji A.Ş. halka arzı katılım endeksine uygun olarak gerçekleştiriliyor.

Soho halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? SOHOE talep toplamaya başladı

SOHO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Yatırımcılar halka arza aracılık eden banka ile aracı kurumlar vasıtasıyla taleplerini iletebilecek. Talep toplama işlemleri 30 Haziran ile 1 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Soho halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? SOHOE talep toplamaya başladı

SOHO HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Soho Giyim ve Enerji A.Ş. halka arzında toplam 100 milyon adet pay satışa sunuluyor. Halka arzın tamamı sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek olup ortak satışı yapılmayacak.

Pay başına 15 TL halka arz fiyatı esas alınacak, halka arzın toplam büyüklüğü ise yaklaşık 1,5 milyar TL olacak.

Halka arz sonrasında şirket sermayesinin 206 milyon 760 bin 337,13 TL'den 306 milyon 760 bin 337,13 TL'ye yükselmesi planlanırken, halka açıklık oranının ise yüzde 32,60 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

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