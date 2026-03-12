Ramazan ayının son günleri yaklaşırken milyonlarca kişi son sahur, son iftar ve son teravih namazının hangi gün yapılacağını araştırıyor. 2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayının bitiş tarihi ve Ramazan Bayramı tarihleri netleşti.

2026 Ramazan ayında sona yaklaşılırken Türkiye’de ibadetlerini sürdüren vatandaşlar son sahurun ne zaman yapılacağını ve son iftarın hangi gün gerçekleşeceğini merak ediyor. Ramazan imsakiyesine göre 2026 yılında Ramazan ayının son günü ve bayram tarihleri belli oldu.

2026 SON SAHUR VE SON İFTAR NE ZAMAN?

2026 Ramazan İmsakiyesi'ne göre son oruç 19 Mart 2026 Perşembe günü tutulacak. Böylece Müslümanlar bir ay boyunca sürdürdükleri oruç ibadetinin son gününü bu tarihte tamamlayacak.

2026 yılında Ramazan’ın son sahuru ise 18 Mart’ı 19 Mart’a bağlayan gece yapılacak. Bu sahurun ardından imsak vaktiyle birlikte son oruca niyet edilecek ve Ramazan ayının son günü başlamış olacak.

SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Teravih namazının sonuncusu 18 Mart 2026 Çarşamba akşamı kılınacak.

2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı i20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazı kılınacak.

Ramazan Bayramı toplam üç gün sürecek. Takvime göre bayram günleri şu şekilde olacak:

gün: 20 Mart 2026 Cuma gün: 21 Mart 2026 Cumartesi gün: 22 Mart 2026 Pazar

