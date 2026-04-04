Usta sanatçı Soner Olgun’a hekimleri ve dostları tarafından sürpriz bir moral gecesi düzenlendi. Zorlu bir dönemden geçen Soner Olgun 'a arkadaşlarından destek mesajları geldi. Peki, Soner Olgun kimdir, hastalığı ne?

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Soner Olgun'un hayatı ve sağlık durumu merak konusu oluyor. Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Soner Olgun, Türk Halk Müziği'nin modern yorumlarıyla tanınmış bir isim.

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun, sürecin nasıl ilerleyeceğine doktorlarının karar vereceğini söylemişti. Olgun son durumuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Doktorların önerdiği bütün tedavileri aldık. Ameliyatımız yapıldı. Kemoterapi ve radyoterapi seanslarımız bitti. Şu anda takip altındayım. Önümüzdeki günlerde bir konsültasyon yapılacak. Ek tedavi gerekip gerekmediğine doktorlarım karar verecek."

SONER OLGUN KİMDİR?

Fethiye’de dünyaya gelen Soner Olgun, Bornova Anadolu Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümünden mezun oldu. İlk albümü "Letafet"i 1992 yılında müzik dünyasına kazandırdıktan sonra sahne çalışmalarına başladı.

1994 yılında "Her Şey Değişmeli", 1999 yılında "İyi Bayramlar", 2004 yılında "İyi Bayramlar Türkiye" ve 2012 yılında "Sevda Diye Bir Kuş" albümlerini çıkardı.

Soner Olgun, bir de "Letafet" isimli oyun yazmış ve müziklerini yapmıştır. Kendi adını taşıyan Soner Olgun ile İyi Bayramlar adında Cine5 ve TV8 kanallarında müzik programları hazırlayıp sunmuştur. Türkiye’nin her yerinde ve Kuzey Kıbrıs’ta konserler veren Olgun, 1997-2014 yılları arası aralıksız 17 yıl boyunca da, İstanbul’da aynı mekanda sahne çalışmalarını sürdürmüştür.

2015 yılında ilk maxi single çalışması olan "Yakarım Yağmurları" albümünü seyircisi ile buluşturmuştur. Soner Olgun'un; bugüne kadar yayınlanmış sözü veya müziği kendisine ait 35 adet eseri mevcuttur.

