UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Bu akşam Sporting Braga ile Real Betis kozlarını paylaşacakken yarın ise çeyref finalin ilk ayağında 3 ayrı maç ekranlara gelecek. Bu akşamki karşılaşma öncesi ise ''Sporting Braga-Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorusu gündemde.

Sporting Braga son 16 turunda ilk maçta aldığı yenilgiye rağmen rövanşta 4-0 Ferenvaroş'a karşı üstün gelerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Real Betis ise son 16 turunda Panathinaikos'a karşı ilk ayakta 1-0 yenildikten sonra rövanş maçında 4-0 üstün gelerek Braga ile beraber çeyrek finalde karşılaşma hakkını elde etti. Peki, Avrupa Ligi çeyrek final Sporting Braga-Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynanacak Sporting Braga-Real Betis maçı TRT tabii spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Mücaedele bu akşam Braga'nın ev sahipliğinde Municipal Stadyumu’nda oynanacak.

Braga-Real Betis maçı 8 Nisan Çarşamba günü saat 19.45’te başlayacak. Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı TRT tabii spor üzerinden şifreli ve canlı yayınlanacak.

BRAGA-REAL BETİS MUHTEMEL 11

Sporting Braga: Hornicek, Lagerbielke, Niakate, Arrey-Mbi, Gomez, Gorby, Grillitsch, Martinez, Ricardo Horta, Zalazar, P. Victor

Real Betis: Lopez, Bellerin, Llorente, Natan, V. Gomez, Fornals, Amrabat, Roca, Antony, Cucho Hernandez, Ezzalzouli



