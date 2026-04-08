Sporting Braga-Real Betis maçı canlı yayın bilgileri! Avrupa Ligi çeyrek final maçı hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Bu akşam Sporting Braga ile Real Betis kozlarını paylaşacakken yarın ise çeyref finalin ilk ayağında 3 ayrı maç ekranlara gelecek. Bu akşamki karşılaşma öncesi ise ''Sporting Braga-Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorusu gündemde.
Sporting Braga son 16 turunda ilk maçta aldığı yenilgiye rağmen rövanşta 4-0 Ferenvaroş'a karşı üstün gelerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Real Betis ise son 16 turunda Panathinaikos'a karşı ilk ayakta 1-0 yenildikten sonra rövanş maçında 4-0 üstün gelerek Braga ile beraber çeyrek finalde karşılaşma hakkını elde etti. Peki, Avrupa Ligi çeyrek final Sporting Braga-Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta?
SPORTİNG BRAGA-REAL BETİS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynanacak Sporting Braga-Real Betis maçı TRT tabii spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Mücaedele bu akşam Braga'nın ev sahipliğinde Municipal Stadyumu’nda oynanacak.
Braga-Real Betis maçı 8 Nisan Çarşamba günü saat 19.45’te başlayacak. Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı TRT tabii spor üzerinden şifreli ve canlı yayınlanacak.
BRAGA-REAL BETİS MUHTEMEL 11
Sporting Braga: Hornicek, Lagerbielke, Niakate, Arrey-Mbi, Gomez, Gorby, Grillitsch, Martinez, Ricardo Horta, Zalazar, P. Victor
Real Betis: Lopez, Bellerin, Llorente, Natan, V. Gomez, Fornals, Amrabat, Roca, Antony, Cucho Hernandez, Ezzalzouli