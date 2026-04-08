UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. PSG-Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak merak edilirken maça dair detaylar da netlik kazandı. İşte, PSG-Liverpool canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 maç kadrosu!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçta PSG deplasmanda Chelsea’yi 5-2 mağlup etti ve büyük avantaj sağladı. Rövanşta ise sahasında 3-0 kazanarak toplamda 8-2’lik skorla çeyrek finale yükseldi. Liverpool ise son 16 turunda Galatasaray ile karşılaştı. İlk maçta deplasmanda 1-0 kaybeden Liverpool, rövanşta sahasında 4-0 kazanarak turu geçmişti. Şimdi ise gözler PSG-Liverpool çeyrek final maçında! PSG-Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

PSG-Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

PSG-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak PSG-Liverpool karşılaşması Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi futbolseverler şifreli yayın üzerinden bu akşam takip edebilecek.

PSG-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG-Liverpool çeyrek final mücadelesi 8 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma bu akşam 22.00’de başlayacak. Maçı İspanyol hakem José María Sánchez Martínez yönetecek.

PSG-LIVERPOOL MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Paris Saint-Germain: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves, Doué, Dembele, Kvaratskhelia

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike



