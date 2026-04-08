Barcelona-Atletico Madrid maçı canlı yayın bilgileri, Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanıyla birlikte futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dev mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı ve nereden izleneceği araştırılıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final aşamasına girilirken, Avrupa futbolunun iki önemli temsilcisi Barcelona ile Atletico Madrid kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın yayın detayları ve saat bilgisi merak ediliyor.

BARCELONA-ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması tabii spor 1. üzerinden yayınlanacak. Son dönemde UEFA organizasyonlarının yayın haklarının TRT’de olması nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları TRT 1, TRT Spor ya da Tabii Spor ekranlarından takip edilebiliyor.

Barcelona-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte maç yayın bilgileri

BARCELONA-ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, Tabii dijital platformu aracılığıyla maçı takip edebiliyor. Tabii platformu, hem mobil uygulama hem de web sitesi üzerinden erişim imkanı sunuyor.

Tabii Premium üyeliği bulunan kullanıcılar, Şampiyonlar Ligi maçlarını reklamsız ve kesintisiz izleyebiliyor. Bunun yanı sıra akıllı televizyonlar, tabletler ve bilgisayarlar üzerinden de platforma giriş yaparak canlı yayınlara ulaşmak mümkün oluyor.

BARCELONA-ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

Karşılaşma, Barcelona’nın evi Spotify Camp Nou’da oynanacak ve iki takım arasındaki rekabetin sezon içindeki yoğun temposu bu maçta da devam edecek. Rövanş mücadelesi ise kısa süre içinde oynanarak yarı finale yükselen takım belli olacak.

