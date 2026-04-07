Tabii Spor ücretli mi, nasıl izlenir soruları Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden spor içeriklerine erişim şartları ve üyelik detayları merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarının TRT ekranlarıyla birlikte Tabii platformunda yayınlanması, kullanıcıların “Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi?” sorularına cevap aramasına neden oldu. Platformun sunduğu ücretsiz ve Premium seçenekler dikkat çekiyor.

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

Tabii platformu, kullanıcılarına hem ücretsiz hem de ücretli üyelik seçenekleri sunuyor. Ücretsiz paketle TRT kanallarının canlı yayınlarına ve platformdaki belirli içeriklere reklamlı şekilde erişim sağlanabiliyor.

Ancak Tabii Spor kapsamında sunulan UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi özel spor yayınlarını izlemek için Premium üyelik gerekiyor. Tabii Premium aboneliğinin aylık ücreti 99 TL olarak açıklanırken, bu paket reklamsız izleme ve daha geniş içerik erişimi sağlıyor.

TABİİ SPOR NASIL İZLENİR?

Tabii Spor içeriklerini izlemek için öncelikle Tabii platformuna giriş yapılması gerekiyor. Kullanıcılar, web sitesi üzerinden veya mobil uygulamalar aracılığıyla platforma erişebiliyor.

Ayrıca Tabii yalnızca telefon ve bilgisayarla sınırlı değil. Akıllı televizyonlar, Android TV ve Apple TV gibi cihazlar üzerinden de uygulama indirilerek spor yayınları büyük ekranda takip edilebiliyor. Premium üyeliği olan kullanıcılar, canlı maç yayınlarını kesintisiz şekilde izleyebiliyor.

TRT TABİİ SPOR ÜYELİĞİ NASIL, NEREDEN OLUŞTURULUR?

Tabii üyeliği oluşturmak için platformun resmi internet sitesi üzerinden kayıt işlemi yapılabiliyor. Kullanıcılar e-posta adresi ve temel bilgilerle kısa sürede ücretsiz hesap oluşturabiliyor.

Premium üyelik için ise kullanıcıların hesaplarına giriş yaptıktan sonra abonelik paketini seçerek ödeme adımını tamamlaması gerekiyor. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra Tabii Spor içeriklerine anında erişim sağlanabiliyor.

TABİİ SPOR TELEVİZYONDAN İZLENİR Mİ?

Tabii uygulaması akıllı televizyonlar, Android TV ve Apple TV üzerinden indirilebilir. Bu sayede maçlar TV ekranından izlenebilir.

