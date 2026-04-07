Kurban Bayramı'na sayılı günler kala herkes "Kurbanlık fiyatları ne kadar?" sorusuna cevap arıyor. 2026 yılı kurbanlık fiyatlarıyla ilgili ilk bilgi Sivas'tan geldi. Sivas'ta kurbanlık fiyatları geçen yıla göre yüzde 46 zamlandı. İşte detaylar...

Sivas'ta Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları netleşti. Sivas'ta kurbanlıklarda canlı kilogram fiyatları tosun için 510 TL, damızlık özelliğini yitirmiş düve için 475 TL olarak belirlendi. Küçükbaş hayvanlarda ise dişi koyun 350 TL, erkek koyun 450 TL'den satışa sunulacak. Kesim ücretleri büyükbaş hayvanlarda 10 bin TL, küçükbaşlarda ise 3 bin TL olacak. Ayrıca söküm ve paylama işlemi 10 bin TL, et çekimi ise kilogram başına 25 TL olarak uygulanacak.

KURBANLIKLARDA KÜPEYE DİKKAT!

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, kurban alırken dikkat edilmesi gereken hususlara değindi. Vatandaşların kurbanlıklarını belediyelerin kurduğu pazarlar veya güvenilir besi çiftliklerinden temin etmeleri gerektiğini vurgulayan Karakaya, kesim işlemlerinin ise yalnızca ruhsatlı mezbaha ve belirlenmiş alanlarda yapılmasının önemine dikkat çekti. Sağlıklı bir kurbanlık seçimi için hayvanların küpeli olması gerektiğini belirten Karakaya, zayıf, hasta, gebe, yeni doğum yapmış ya da gelişimini tamamlamamış hayvanların tercih edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Yüzde 46 zamlandı! Kurbanlık fiyatları belli oldu

MERDİVENALTI İŞLETMELERE İZİN VERİLMEYECEK

Et çekimi konusunda da uyarılarda bulunan Karakaya, hijyenik olmayan ve denetimsiz ortamlarda yapılan işlemlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, vatandaşların yalnızca güvenilir kasapları tercih etmeleri çağrısında bulundu. Et çekimiyle ilgili denetimlerin bu yıl da süreceğini belirten Karakaya, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da merdiven altı et çekimine kesinlikle izin verilmeyecek. Vatandaşlarımızdan ricamız, et çekim işlemlerini hijyen kurallarına uygun olarak çalışan kasaplarda yaptırmalarıdır. Bayram döneminde ortaya çıkan seyyar ve denetimsiz et çekim hizmetlerinden uzak durulmalı" dedi.

KURBANLIK FİYATLARI YÜZDE 46 ARTTI

Sivas Ticaret Borsası tarafından belirlenen kurbanlık fiyatları bir önceki yıla yaklaşık yüzde 46 oranında arttı. Sivas Ticaret Borsası, 2025 yılında kurbanlık fiyatlarını tosunda canlı kilogram fiyatı 350 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düvede 330 TL, inekte 280 TL, dişi koyunda 250 TL, erkek koyunda ise 350 TL şeklinde belirlemişti.

