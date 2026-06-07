ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme'nin başkanlık yetkileriyle uygulanan bazı gümrük vergilerini iptal etmesinin ardından ticaret savaşını yeni bir hukuki zeminde sürdürmeye hazırlanıyor. Financial Times'ın haberine göre Washington, Brezilya, Vietnam ve Avrupa Birliği de dahil olmak üzere çok sayıda ülkeye yönelik yeni gümrük vergileri için soruşturmalar ve yasal süreçler başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme'nin bazı gümrük vergilerini iptal etmesinin ardından yeni ticaret önlemleri için harekete geçti. Washington, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkeye yönelik yeni gümrük vergileri getirebilecek düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Şubat ayında Yüksek Mahkeme'nin aldığı karar, Trump yönetiminin acil durum yetkileriyle doğrudan gümrük vergisi uygulama imkanını sınırlandırmıştı. Bunun üzerine Washington, yeni tarifeleri daha sağlam bir hukuki zemine oturtabilmek için eski ticaret yasalarına dayanan alternatif mekanizmaları devreye almaya başladı.

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Açıklanan karara göre ABD'li ticaret yetkilileri, zorla çalıştırma yasaları gerekçesiyle aralarında Türkiye ve Avrupa Birliği'nin de bulunduğu 60'tan fazla ülkeye yüzde 10 ile yüzde 12,5 arasında değişen oranlarda yeni gümrük vergileri getirmek istiyor.

Ticaret ortaklarını hedef alan iddiaların yanı sıra Washington yönetimi, Brezilya'ya yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını önerirken, Vietnam ile yürütülen ticari faaliyetlere yönelik de yeni bir soruşturma başlattı. Sanayi sektörlerindeki kapasite fazla ve devlet sübvansiyonlarına ilişkin yürütülen bu kapsamlı çalışmaların ardından, listedeki ticaret ortaklarına yönelik yeni mali yükümlülüklerin devreye sokulabileceği iddia edildi.

"TRUMP ZOR YOLU SEÇTİ"

Yüksek Mahkeme'nin iptal kararından önce acil durum yetkileriyle doğrudan tarife açıklayabilen Trump yönetimi, yeni dönemde kamuoyu görüşü alınmasını ve resmi rapor hazırlanmasını zorunlu kılan daha uzun prosedürlü yasal yolları izlemek zorunda kaldı. Financial Times "Washington, bu kez 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Maddesi'ne dayanarak hareket ediyor ve yeni gümrük vergilerini muhtemel yargı süreçlerine karşı daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyor." yorumunu paylaştı.

TEMMUZ SONU KRİTİK EŞİK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Beyaz Saray ticaret kurmayları, şubat ayındaki mahkeme kararının ardından hızlıca devreye sokulan geçici tarifelerin süresinin dolacağı temmuz sonuna kadar yeni soruşturmaları tamamlamak için zamanla yarışmakta. 1974 tarihli yasanın ilgili maddesi uyarınca mevcut geçici gümrük vergilerinin yasal olarak en fazla 150 gün yürürlükte kalabiliyor olması, yönetimi bu tarihten önce kalıcı ve korunaklı yeni yasal dayanaklar oluşturmaya zorluyor.

Bazı ticaret müttefikleri eski oranların korunacağını tahmin etse de, küresel piyasalarda vergilerin daha yüksek seviyelere çıkarılabileceği endişesi hakimiyetini koruyor.

ENFLASYON ENDİŞESİ

Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde artan enflasyon ve satın alınabilirlik sorununu dengede tutmaya çalışan Trump yönetimi, bir yandan ek vergi paketleri hazırlarken diğer yandan Amerikan çiftçilerini ve üreticilerini korumak adına bazı tarım ve sanayi makinelerindeki vergileri yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürdü. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin ile ilişkileri de yeniden şekillendirmeye çalışan Washington, şirketlerden Çin ile ticaretin yönetimine dair görüş bildirmelerini isterken, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer bazı Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerini düşürmeye açık olduklarının sinyalini verdi.

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