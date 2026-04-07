2026 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden A Milli Takım'ın yeni marşı için öne çıkan şarkıcı Sinan Akçıl, Türkiye Futbol Federasyhonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti. Akçıl, "Dünya Kupası 'şarkı savaşları' yakında başlar. İyi olan kazansın" açıklamasını yapmıştı.

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmenin sonunda Hacıosmanoğlu, Akçıl'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması hediye etti.

Futbol Federasyonu, Hacıosmanoğlu-Akçıl görüşmesini resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından duyurmayı ihmal etmedi.

"İYİ OLAN KAZANSIN"

43 yaşındaki müzisyen, geçtiğimiz hafta Hacıosmanoğlu ile telefonda görüştüğünü belirtmiş, "Sanırım 2026 Dünya Kupası 'şarkı savaşları' başlar yakında, iyi olan kazansın. Az önce kıymetli Federasyon Başkanı İbrahim Bey aradı. Tüm güzel duygularımı bir kez de yüzüne ifade etme şansım oldu. Diğer konular bize kalsın, tek söylemek istediğim onun 'melek kızı' bu işin ruhunu ayakta tutanların başında geliyor. Haftaya bir Riva ziyaretim olacak. Konu hep kırmızı beyaz. Allah’a şükür, iyi ki varlar" ifadelerini kullanmıştı.

Sinan Akçıl - İbrahim Hacıosmanoğlu

"STÜDYODAN SABAH 9'DA ÇIKTIM"

ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'ın yeni marşı için çalışmalara başladığını ima eden Akçıl, "Bu sabah 8, 9 gibi çıktım stüdyodan. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Mesajlarınıza da çok teşekkür ederim" mesajını yazmıştı.

