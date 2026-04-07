UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları futbolseverlerin gündeminde yer alırken, maçların yayınlanacağı kanallar ve yayın programı merak ediliyor. Avrupa’nın en prestijli kulüp organizasyonunda dev eşleşmeler ekranlara taşınacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları Türkiye’de TRT ve Tabii Spor platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonunda yer alan dev kulüplerin mücadeleleri, farklı kanallarda futbolseverlerle buluşacak.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları hangi kanalda, nereden izlenir? İşte çeyrek final takvimi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL TAKVİMİ

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları 7-8 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek ve yarı finale yükselen takımlar belli olacak.

7 Nisan Salı:

Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) |tabii Spor

Sporting (Portekiz) - Arsenal (İngiltere) | tabii Spor

8 Nisan Çarşamba:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere) | tabii Spor

Barcelona (İspanya) - Atletico Madrid (İspanya) | tabii Spor

Çeyrek final turunda oynanacak bu karşılaşmaların ardından yarı finale yükselecek takımlar belirlenerek turnuvada sona yaklaşılacak. Avrupa futbolunun zirvesinde yer almak isteyen takımlar, bu kritik eşleşmelerde avantaj elde etmeye çalışacak.

Rövanş takvimi:

14 Nisan Salı:

Atletico Madrid (İspanya) - Barcelona (İspanya) | tabii

Liverpool (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa) | tabii

15 Nisan Çarşamba:

Arsenal (İngiltere) - Sporting (Portekiz) | tabii

Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya) | tabii

