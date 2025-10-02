Sturm Graz - Rangers maçı hangi kanalda, saat kaçta? Halil Umut Meler müsabakanın hakemi oldu!

Sturm Graz - Rangers maçı hangi kanalda, saat kaçta netlik kazandı! Sturm Graz ile Rangers, UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, karşılaşmanın yayın bilgilerini ve muhtemel 11’lerini araştırıyor.

STURM GRAZ - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz, sahasında İskoçya ekibi Rangers ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

STURM GRAZ - RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Avusturya’nın Graz kentinde bulunan Merkur Arena’da oynanacak karşılaşma 2 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleşecek. Mücadelenin başlama saati ise 22.00 olarak açıklandı. UEFA tarafından görevlendirilen Türk hakem Halil Umut Meler karşılaşmada düdük çalacak.

STURM GRAZ - RANGERS MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Sturm Graz: O. Christensen, T. Oermann, E. Aiwu, D. Lavalėe, E. Karić, F. Rózga, J. G. Stanković, T. P. Chukwuani, T. Horvat, M. Malone ve S. Jatta

Rangers: J. Butland, J. Tavernier, J. Souttar, D. Cornelius, J. Meghoma, N. Raskin, C. Barron, T. Aasgaard, O. Antman, B. Miovski ve D. Gassama yer alıyor.