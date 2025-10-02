Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sturm Graz - Rangers maçı hangi kanalda, saat kaçta? Halil Umut Meler müsabakanın hakemi oldu!

Sturm Graz - Rangers maçı hangi kanalda, saat kaçta? Halil Umut Meler müsabakanın hakemi oldu!
Sturm Graz - Rangers maçı hangi kanalda, saat kaçta belli oldu! UEFA Avrupa Ligi heyecanı ise tam gaz sürüyor. Avusturya ekibi Sturm Graz, sahasında İskoç temsilcisi Rangers’ı konuk edecek. Halil Umut Meler’in yöneteceği karşılaşma futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Sturm Graz - Rangers maçı hangi kanalda, saat kaçta netlik kazandı! Sturm Graz ile Rangers, UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, karşılaşmanın yayın bilgilerini ve muhtemel 11’lerini araştırıyor.

Sturm Graz - Rangers maçı hangi kanalda, saat kaçta? Halil Umut Meler müsabakanın hakemi oldu! - 1. Resim

STURM GRAZ - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz, sahasında İskoçya ekibi Rangers ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

Sturm Graz - Rangers maçı hangi kanalda, saat kaçta? Halil Umut Meler müsabakanın hakemi oldu! - 2. Resim

STURM GRAZ - RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Avusturya’nın Graz kentinde bulunan Merkur Arena’da oynanacak karşılaşma 2 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleşecek. Mücadelenin başlama saati ise 22.00 olarak açıklandı. UEFA tarafından görevlendirilen Türk hakem Halil Umut Meler karşılaşmada düdük çalacak.

Sturm Graz - Rangers maçı hangi kanalda, saat kaçta? Halil Umut Meler müsabakanın hakemi oldu! - 3. Resim

STURM GRAZ - RANGERS MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Sturm Graz: O. Christensen, T. Oermann, E. Aiwu, D. Lavalėe, E. Karić, F. Rózga, J. G. Stanković, T. P. Chukwuani, T. Horvat, M. Malone ve S. Jatta

Rangers: J. Butland, J. Tavernier, J. Souttar, D. Cornelius, J. Meghoma, N. Raskin, C. Barron, T. Aasgaard, O. Antman, B. Miovski ve D. Gassama yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

