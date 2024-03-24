Suat Pamukçu kimdir? AK Parti'ye geçen milletvekili Suat Pamukçu'nun hayatı ve biyografisi

Yeniden Refah Partisi'nin milletvekili Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçiş yaptı. Pamukçu'nun hayatı ve biyografisi araştırılıyor. İşte, detaylar...

YRP'den AK Partiye geçen ve 24 Mart Pazar günü gerçekleşen İstanbul mitinginde rozeti takılan Suat Pamukçu'nun hayatı ve biyografisine dair detaylar haberimizde yer alıyor.

SUAT PAMUKÇU KİMDİR?

Suat Pamukçu, 1950 yılında Bayburt'ta doğdu. Lisans eğitimini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendisliği Bölümünde tamamladı. TBMM 20. dönem Refah Partisi, ve 21. dönem Fazilet Partisi'nden aday gösterilerek iki kez Bayburt milletvekili olarak meclise girdi. 2023 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak üçüncü kez milletvekili oldu. 20 Şubat 2024 tarihinde Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Pamukçu, 24 Mart 2024 İstanbul mitinginde AK Parti'ye katıldı.