Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa’nın yarı final ve final programını duyurdu. Yeni formatla oynanacak organizasyonda hem tarihler hem de statlar resmen açıklandı. Futbolseverler maçların nerede düzenleneceğini ve finalin hangi şehirde yapılacağını araştırıyor.

Süper Kupa’da 2026 takvimi netleşti. Bu yıl ilk kez dört takımın yer aldığı yeni formatta yarı final karşılaşmalarının Gaziantep ve Adana’da oynanacağı kesinleşirken final için adres Atatürk Olimpiyat Stadyumu oldu. TFF’nin açıklaması sonrası gözler maç günleri, stat bilgileri ve kura detaylarına çevrildi.

SÜPER KUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun son açıklamasına göre Turkcell Süper Kupa yarı final maçları 5 Ocak ve 6 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak. İlk yarı final 5 Ocak Pazartesi günü, ikinci yarı final ise 6 Ocak Salı günü oynanacak. Bu maçların saatleri ise TFF tarafından daha sonra duyurulacak.

Final karşılaşması 10 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Organizasyon, sezonun ilk büyük kupası olması nedeniyle büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Final günü yaklaşırken takımların hazırlık süreçleri ve kadro durumu da spor gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Süper Kupa maçları ne zaman, nerede oynanacak?

SÜPER KUPA MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

Yarı final maçları için iki farklı şehir belirlendi. 5 Ocak’taki karşılaşma Gaziantep Stadyumu’nda, 6 Ocak’ta oynanacak ikinci yarı final ise Yeni Adana Stadyumu’nda yapılacak. İki modern stat, organizasyon için hazır hale getirilecek ve karşılaşmaların yüksek katılımlı olması bekleniyor.

Final müsabakası ise İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Türkiye’nin en büyük stadyumu olan Olimpiyat, kritik karşılaşmada ev sahipliği yapacak. Kupaya uzanan takımın belirleneceği bu finalin yoğun ilgi görmesi beklenirken, TFF maç saatinin daha sonra açıklanacağını duyurdu.

İREM ÖZCAN

