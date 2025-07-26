Süreyya Serdengeçti kimdir, neden öldü? Merkez Bankası başkanıydı

Merkez Bankası’nın unutulmaz başkanlarından Süreyya Serdengeçti, 73 yaşında hayatını kaybetti. Türk ekonomisinin en kritik dönemlerinden birinde önemli görevler üstlenen Serdengeçti, 2001-2006 yılları arasında Merkez Bankası başkanlığı yaptı. İşte Süreyya Serdengeçti’nin hayatı, kariyeri ve Türk ekonomisine sunduğu katkılar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) en kritik dönemlerinden biri olarak kabul edilen 2001-2006 yıllarına damga vuran Süreyya Serdengeçti ,73 yaşında hayatını kaybetti. 1980'li yıllardan itibaren Merkez Bankası'nda çalışan Serdengeçti, 2001-2006 tarihleri arasında TCMB Başkanlığı görevini üstlendi.

Hem kamu sektöründeki uzun kariyeri hem de akademik birikimiyle dikkat çeken Serdengeçti, Türk ekonomi tarihinde önemli bir isim olarak yer aldı.

SÜREYYA SERDENGEÇTİ KİMDİR?

İstanbul'da 1952 yılında doğan Süreyya Serdengeçti, ilk ve orta öğrenimini Mahmutpaşa İlkokulu ve Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. 1979'da ODTÜ İktisat Bölümü'nden mezun olan Serdengeçti, 1980'de TCMB Dış Borç Erteleme Bölümü'nde göreve başladı.

1982'den itibaren Döviz İşlemleri Müdürlüğü'nde görev alan Serdengeçti, 1984-1986 yılları arasında ABD Vanderbilt Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

MERKEZ BANKASI'NDA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

Yurda dönüşünde Merkez Bankası'nda döviz rezervlerinin yönetiminde çalışmaya devam eden Serdengeçti, 1990'da Döviz İşlemleri Müdürü, 1992'de Açık Piyasa İşlemleri Müdürü oldu. 1994'te Genel Sekreter Yardımcısı olarak basın sözcülüğü görevini üstlendi. Aynı yıl Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığına atandı ve ödemeler dengesi ile uluslararası kuruluşlar alanında görev aldı.

Mayıs 1996'da Piyasalar Genel Müdürü olan Serdengeçti, uluslararası rezerv yönetimi, döviz kuru müdahaleleri, bankalararası para piyasası, açık piyasa işlemleri ve Hazine ihalelerinden sorumluydu.

2001-2006 YILLARI ARASINDA MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI YAPTI

Ocak 1998'den itibaren Piyasalar Genel Müdürlüğünün yanı sıra "Krediler, Bilgi İşlem ve İstatistik Genel Müdürlüklerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı" görevini yürüten Serdengeçti, 14 Mart 2001'de Merkez Bankası Başkanlığına atandı. Başkanlık görevini 14 Mart 2006'da tamamladı ve görevini Durmuş Yılmaz'a devretti.

İngilizce ve Fransızca bilen Serdengeçti, 2006'dan itibaren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders veriyordu. Serdengeçti'nin ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.