Suriye'ye pasaportla mı gidiliyor? Yeni dönem başladı, bakanlıktan açıklama var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Suriye’nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme sürecinde en çok merak edilen konulardan biri de giriş çıkışlar olmuştu, yeni dönem resmen başladı. Peki Suriye'ye gitmek için pasaport gerek mi? İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı, Suriye Kara Hudut Kapılarından geçiş işlemlerinin başladığını duyurdu. Açıklama bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı, pasaport detayı vurgulandı. Peki Suriye'ye girişlerde pasaport şart mı, Suriye'ye kimlikle gidilmez mi? bu sorular merak ediliyordu. Bakanlığın açıklamasında ayrıntıların hepsi yer aldı.

SURİYE'YE PASAPORT ŞART MI? 

Paylaşımda, Suriye'deki normalleşme süreci doğrultusunda sınır kapılarından geçişlerle ilgili önemli bir bilgi yer aldı. Sınır kapılarında pasaport şartı getirildi. 

KİMLER PASAPORTLA GİRİŞ ÇIKIŞ YAPABİLECEK?

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "8 Aralık sonrasında Suriye’nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır. Türk vatandaşları ile 3. Ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir."

 

 

 

