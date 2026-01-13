Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de 12 Ocak Pazartesi akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve ardından yapılan ada konseyi, eleme potasına giden ilk ismin belli olmasına neden oldu. Parkurda yaşanan kıran kırana mücadele sonrası kazanan takım netleşirken, kaybeden ekipte yapılan oylama yarışmanın seyrini değiştirdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’in 12 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve ardından gerçekleşen ada konseyi izleyicileri ekran başına kilitledi. Kırmızı ve mavi takım arasındaki zorlu mücadele sonrası, kaybeden takımda yapılan oylama ile haftanın ilk eleme potası şekillenmeye başladı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (12 OCAK 2026)

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu, 12 Ocak Pazartesi akşamı nefes kesen bir parkur mücadelesine sahne oldu. Ünlüler (kırmızı) ve Gönüllüler (mavi) takımları, haftanın ilk eleme adayını belirlemek için parkura çıktı. Zorlu parkur, hız, denge, beceri ve isabet gerektiren etaplarıyla yarışmacıları sınırlarına kadar zorladı.

Kıran kırana geçen karşılaşma sonunda dokunulmazlık oyununu Ünlüler Takımı kazandı. Bu sonuçla birlikte Ünlüler haftaya önde başlarken, Gönüllüler takımı ada konseyine gitmek zorunda kaldı.

Survivor 1. eleme adayı kim oldu? 12 Ocak 2026 dokunulmazlık oyununu kazanan takım

SURVİVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı, 12 Ocak gecesi ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere oylama yaptı. Konseyde yarışmacılar arasında gerilim yükseldi. Yapılan oylama sonucunda Survivor 2026’da haftanın 1. eleme adayı Lina oldu.

Survivor 1. eleme adayı kim oldu? 12 Ocak 2026 dokunulmazlık oyununu kazanan takım

Haberle İlgili Daha Fazlası