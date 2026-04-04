Survivor birleşme partisi görüntülerine Beyza Gemici damga vurdu. Henüz bölüm yayınlanmadan gündem olan Gemici’nin “Sen Bir Aysın” türküsünü seslendirdiği anlar, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilip paylaşıldı. Peki, Survivor yarışmacısı Beyza Gemici kimdir?

Survivor'ın birleşme partisi görüntüleri paylaşıldı. Her yıl geleneksel hale gelen ve izleyicinin merakla beklediği "Birleşme Partisi" kısa süre sonra izleyicilerle buluşacak. Partide sezonun yarışmacıları müzik yeteneklerini sergilemek için sahneye çıkacak. Yarışmanın favorilerinden biri daha bölüm yayınlanmadan belli oldu. Survivor birleşme partisi görüntülerine "Sen Bir Aysın" türküsünü seslendiren Beyza Gemici'nin performansı damga vurdu. Sosyal medyada da çok konuşulan görüntülerde diğer yarışmacıların da derinden etkilendiği görülüyor.

BEYAZ GEMİCİ KİMDİR?

Beyza Gemici, 2001 yılında dünyaya geldi. Aslen Giresunlu olan Gemici, yaşamını İstanbul’da sürdürüyor. 2026 yılı itibarıyla 24 yaşında olan genç yarışmacı, eğitim hayatına Marmara Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde başladı.

Kariyerini dijital dünyada şekillendirmeyi tercih eden Gemici, profesyonel olarak grafik tasarım alanında çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda sosyal medyada aktif bir içerik üreticisi olan Beyza Gemici, gerçekleştirdiği canlı yayınlar ve paylaştığı tasarımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.



