Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’de 15 Nisan akşamı oynanan ödül oyunu sonrası kazanan takım belli oldu. Açık artırma ödülü için mücadele eden takımların performansı izleyiciler tarafından merakla takip edildi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026’nın son bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ödül oyunu için parkura çıktı. Büyük finale doğru rekabetin arttığı yarışmada, kazanan takımın avantaj elde edeceği kritik mücadele nefes kesen anlara sahne oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

15 Nisan 2026 Survivor ödül oyununda kıran kırana geçen mücadele sonrası kazanan takım mavi takım oldu. Parkurda güç, denge ve atış performansının ön plana çıktığı oyunda takımlar son ana kadar üstünlük kurmak için mücadele etti.

Final etabında Barış ve Sercan karşı karşıya gelirken, atışlarda Barış’ın aldığı sayı ile mavi takım oyunu 12-11’lik skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte mavi takım, açık artırma ödülünü kazanma hakkını elde etti.

BU HAFTA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2026’da ödül oyununun yanı sıra haftanın eleme adayları da netleşmeye başladı. Önceki bölümde yapılan ada konseyi sonrası ilk eleme adayı Bayhan olarak belirlenmişti.

15 Nisan akşamı yayınlanan bölümde ise gönüllüler takımında yapılan oylama sonucunda haftanın 2. eleme adayı Engincan oldu. Böylece bu hafta eleme potasında yer alan isimler Bayhan ve Engincan olarak açıklandı. İlerleyen bölümlerde 3. ve 4. eleme adayı da belli olacak.

