Survivor yarışmacısı Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin hayatı ve biyografisi

34 yaşındaki profesyonel Basketbol oyuncusu ve Survivor 2024 yarışmacısı Aysu Keskin'in hayatına dair merak edilenler araştırılıyor. İşte, detaylar...

Aysu Keskin'in hayatı, biyografisi ve sporcu kariyerine dair merak edilenler araştırılıyor. 2023 ve 2024 Survivor yarışmacısına dair konular haberimizde yer alıyor.

AYSU KESKİN KİMDİR?

Aysu Keskin, 15 Mayıs 1990 tarihinde Tekirdağ'da doğdu. Profesyonel basketbolcu olan Keskin, guard pozisyonunda oynamaktadır. Basketbol kariyerine TED Ankara Kolejliler'de başladı. Son olarak Uludağ Basket Nilüfer BSD'de oynayan basketbolcu, Survivor 2023 yarışmasına katıldı. Bu sene Survivor All Star 2024 tekrar izleyici karşısına çıktı.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Guard pozisyonundaki basketbolcu sırasıyla;

TED Ankara Kolejliler,

Ordu Spor Kulübü,

Tosyalı Toyo Osmaniye,

Samsun Basketbol İhtisas,

Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü,

Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü,

İzmit Belediye Spor Kulübü ve Uludağ Basket Nilüfer BSD'de oynadı.