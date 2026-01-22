Survivor 2026'nın 21 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde, haftanın 3.dokunulmazlık oyunu oynandı. Nefes kesen mücadelede bir takım dokunulmazlık oyununu kaybetti. Böylece, Survivor eleme adayları ve son bölümde yaşanan gelişmeler merak edilmeye başlandı. Önceki eleme adayları Eren ve Onur Alp'in ardından dün akşam potaya giren isimler araştırılıyor. İşte Survivor 21 Ocak 2026 eleme adayları...

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026'nın 21 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı izleyicileri ekrana kilitledi. TV8'in sevilen yarışmasında her iki takım da kazanmak için parkurda yarıştı. Günün sonunda dokunulmazlık oyununda potaya giden 3. eleme adayı belli oldu. Öte yandan Halk oylama sonucunda eleme potasından kurtulan iki isim de ada konseyinde netleşti.

Survivorda 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya kim gitti? (21 Ocak 2026)

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler 'de takımlar, dün gece dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Arkalarına dönük şekilde top atmalarını gerektiren oyunca mücadele uzun süre kafa kafaya gitti. Finalde Sude ve SerenAy'ın karşılaşmasının ardından, Sude'nin kazandırdığı sayı ile Gönüllüler Takımı dokunulmazlığı 12-9'luk skorla kazandı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de, dün gece dokunulmazlık oyununda kaybeden kırmızı takımda, eleme adayı belirlendi. Kırmızı takımda yapılan oylama sonucu Survivor 3. eleme adayı Bayhan oldu. Haftanın 4. eleme adayı ise Erkan seçildi..

Survivor'da haftanın eleme adayları, Eren, Onur Alp, Bayhan ve Erkan oldu. Ancak halk oylaması sonucunda Bayhan ve Onur Alp Çam 'ın eleme adaylığı düştü. Böylelikle Eren ve Erkan, yarışmaya veda etmemek için düelloda karşı karşıya gelecek.

