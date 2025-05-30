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Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, kolyeyi kim aldı? 29 Mayıs Survivor 2025 ikinci eleme adayı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor&#039;da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, kolyeyi kim aldı? 29 Mayıs Survivor 2025 ikinci eleme adayı belli oldu
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Survivor'da ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu ile ikinci eleme adayı da belli oldu. Finale doğru hızla ilerleyen Survivor 2025'te hız, güç, denge odaklı nefes kesen bireysel dokunulmazlık oyunu ile kolyeyi kazanan isim ve potaya giren 2. düello adayı da belirlendi. 

Survivor 2025 All Star Gönüllüler sezonu finaline az bir zaman kaldı. İstanbul'a giden 4 isim arasına girmek için yarışmacılar kıyasıya mücadele vermeye devam ediyor. 

29 Mayıs 2025 tarihli Survivor son bölümde finalde Meryem Batuhan karşılaşması soluksuz izlendi. 

SURVİVOR'DA 2. BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KOLYESİNİ KİM KAZANDI?

Survivor'da 2. bireysel dokunulmazlık oyunu ilk turunda eşleşmeler şöyle oldu;

Hikmet-Ayşe, Adem-Sevgi, Meryem-Volkan, Aycan-Batuhan. 

Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, kolyeyi kim aldı? 29 Mayıs Survivor 2025 ikinci eleme adayı belli oldu - 1. Resim

3 olanın kazanacağı ilk tur sonucunda Adem, Ayşe, Meryem, Batuhan ikinci tura geçti. İkinci turda Meryem-Ayşe, Adem-Batuhan düellosu yaşandı. 

Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, kolyeyi kim aldı? 29 Mayıs Survivor 2025 ikinci eleme adayı belli oldu - 2. Resim

Finale ise Meryem ile Batuhan kaldı. Finalde 5-1 kazanan Batuhan, ikinci bireysel dokunulmazlık sembolünü kazandı.

Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, kolyeyi kim aldı? 29 Mayıs Survivor 2025 ikinci eleme adayı belli oldu - 3. Resim

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyunlarının başladığı haftanın ilk eleme adayı Sevgi olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan, ikinci eleme adayı olarak Aycan'ı potaya gönderdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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