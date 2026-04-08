Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında haftanın ilk eleme adayı ve dokunulmazlık oyununun sonucu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Son bölümde Gözde-Nagihan olayı ve ada konseyinde alınan kararlar gündeme damga vurdu. İşte, 7 Nisan 2026 tarihli Survivor son bölümde yaşananlar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında birleşme sonrası rekabet giderek artarken, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi dikkat çeken anlara sahne oldu. Takımların zorlu parkur mücadelesi ve yarışmacılar arasındaki gerilim, son bölüme damgasını vurdu.

DOKUNULMAZLIĞI MAVİ TAKIM KAZANDI

Survivor 2026’da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Fiziksel dayanıklılık ve hızın ön plana çıktığı mücadelede yarışmacılar kıyasıya bir rekabet ortaya koydu. Final etabına kadar büyük çekişmeye sahne olan oyunda, iki takım da avantajı elde etmek için tüm gücünü ortaya koydu. Gecenin sonunda oynanan final karşılaşmasında üstün performans sergileyen Gönüllüler takımı, dokunulmazlığı 12-2 skorla kazandı.

Survivorda eleme adayı kim oldu? Son bölüme Gözde-Nagihan kavgası damga vurdu

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında ada konseyi toplandı ve haftanın ilk eleme adayı belirlenmek üzere oylama yapıldı. Takım içindeki dengelerin ve stratejilerin öne çıktığı oylamada yarışmacılar, potaya göndermek istedikleri ismi yazdı.

Yapılan oylama sonucunda Survivor 2026’da haftanın ilk eleme adayı Lina oldu. Böylece eleme potasının ilk ismi netleşirken, ilerleyen günlerde oynanacak diğer dokunulmazlık oyunlarıyla birlikte potadaki diğer isimler belli olacak.

Survivorda eleme adayı kim oldu? Son bölüme Gözde-Nagihan kavgası damga vurdu

GÖZDE VE NAGİHAN OLAYI

Survivor’ın son bölümünde yalnızca oyun değil, yarışmacılar arasındaki gerilim de dikkat çekti. Özellikle Gözde ve Nagihan arasında yaşanan tartışma, bölümün en çok konuşulan anlarından biri oldu. Parkur sırasında başlayan gerilim, ada konseyine taşınarak büyüdü.

Survivorda eleme adayı kim oldu? Son bölüme Gözde-Nagihan kavgası damga vurdu

Nagihan’ın, Gözde’nin performansına yönelik eleştirileriyle başlayan tartışma kısa sürede sert bir sözlü atışmaya dönüştü. Acun Ilıcalı ise konuyu konseye taşıdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası