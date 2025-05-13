Survivor'da eleme düellosunda kim kazandı, kim kaybetti? 12 Mayıs Survivor 2025 dokunulmazlık oyunu kazananı ve eleme adayı belli oldu!

Survivor'da eleme düellosu dün akşam ekrana geldi. Kadınlar haftasında potaya giren Ayşe, Meryem, Sevgi, Dilşah Survivor'da kalma mücadelesi verdi. İki isim kazanırken diğer 2 yarışmacı finalde karşılaşacak. Survivor 2025 12 Mayıs tarihli son bölümde Erkekler haftasının ilk dokunulmazlık oyunu ile 1. eleme adayı da belirlendi.

Survivor 2025 All Star Gönüllüler sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde ilk olarak eleme düellosu ekrana geldi. Ayşe - Meryem, Sevgi-Dilşah düellosu ile ilk turda potadan çıkan isimler belli oldu.

Survivor 2025'in 12 Mayıs Pazartesi bölümünde erkekler haftasının ilk dokunulmazlığı kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Yeni takımlar ile haftanın ilk eleme adayı belirlendi.

SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor'da kadınlar haftasında eleme adayları Ayşe, Meryem, Sevgi, Dilşah idi. Performanslarına göre eşleşmeler Ayşe-Meryem, Sevgi-Dilşah şeklinde oldu.

Kıyasıya mücadeleler sonunda potadan çıkan isimler Ayşe ile Dilşah olurken Sevgi ile Meryem finalde karşılaşacak. Sağlık durumunun belli olması ile kaybeden isim Yağmur'la Survivor'da kalma mücadelesi verecek.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2025'te erkekler haftasının ilk dokunulmazlık oyununda erkekler turunu 8-4 All Star kazandı. Kadınlar turunu da 8-6 kazanan All Star takımı, dokunulmazlığın sahibi oldu.

1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da erkekler haftasının ilk dokunulmazlığını kaybeden Gönüllüler takımından oylama sonucunda potaya giren isim Sedat, 1. eleme adayı oldu.