Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sema mı, Aycan mı? 27 Mayıs Survivor 2025 elenen ismi son atış belirledi!

Survivor'da sezonun en çok konuşulan düellosu geride kaldı ve bu hafta elenen isim belli oldu. Survivor 2025'te bu hafta Adem, Aycan, Hikmet ve Sema eleme adayı idi. Hikmet ile Sema'nın düellosu eleştirilerin odağı oldu. Finalde nefes kesen Aycan Sema düellosu ile Survivor'a veda eden isim belli oldu.

Survivor 2025 All Star Gönüllüler'de bireysel dokunulmazlık öncesi son eleme gerçekleşti.

Survivor'da bu hafta potaya girenler kırmızı takımdan idi. 27 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen bölümde Hikmet-Sema düellosu da geceye damgasını vurdu.

Finalde nefes kesen Aycan Sema düellosunda son sayı, Survivor'dan elenen isimi belirledi.

SURVİVOR'DA İLK TURDA NELER OLDU?

Survivor 2025'te sezonun en tuhaf düellosu dün oynandı. Bu hafta eşleşmeler Sema-Hikmet, Adem-Aycan şeklinde idi.

Adem ile Aycan düellosunda turu geçen Adem oldu. Hikmet ile Sema arasındaki düellosu da yoğun eleştiri aldı. İkisi de son atışları yapmak istemedi. Sema hakkındaki sözler sonrasında finalde Aycan ile karşılaşmak için Hikmet'e bilerek yenildi.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Gecenin beklenen düellosunda Aycan ile Sema karşı karşıya geldi. İlk turda Sema, 4-1 geriden gelip 5-4 ile kazanan isim oldu. İkinci turu 5-1 Aycan'ın kazanması ile üçüncü ve son tura geçildi.

Finalde Aycan 4-0 öne geçti fakat Sema skoru eşitlemeyi başardı. Son oyunda ikisinin de düşürmeleri gereken son bir sembolleri vardı. Aycan, daha önce düşürüp yarışmada kalırken Survivor'dan elenen isim Sema oldu.