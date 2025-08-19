Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tabii Spor ücretli mi, nasıl izlenir? Üyelik ücretleri araştırılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde play-off turu heyecanı başlarken futbolseverler Tabii Spor platformunun yayın politikalarını ve üyelik detaylarını araştırıyor. Yabancı takımların karşılaşmalarını yayınlayan Tabii Spor izlemek için abonelik gerekiyor. Peki, Tabii Spor ücretli mi, nasıl izlenir? İşte, detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran TRT’nin dijital platformu Tabii Spor, 2025-2026 sezonuyla birlikte futbolseverlerin radarına girdi. Özellikle play-off turunda oynanacak maçlar için yayın detayları merak konusu olurken Tabii Spor ücretli mi, nasıl izlenir merak ediliyor.

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

Tabii Spor, TRT’nin dijital platformu üzerinden UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını yayınlıyor. 

Türk takımlarının maçları TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TRT Radyo 1’de şifresiz ve ücretsiz olarak izlenebilirken yabancı takımların birçok maçı Tabii Premium üyeliği gerektiriyor.

Tabii Spor ücretli mi, nasıl izlenir? Üyelik ücretleri araştırılıyor - 1. Resim

TABİİ SPOR NASIL İZLENİR?

Tabii Spor, akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve akıllı TV’ler üzerinden erişilebilen bir dijital platformdur. Kullanıcılar, www.tabii.com adresine giderek veya Google Play ve App Store’dan Tabii uygulamasını indirerek üyelik oluşturabilir.

Premium pakete geçiş yapanlar Tabii Spor 1, 2 ve 3 kanallarındaki maçlar HD kalitede izleyebiliyor. 

Tabii Spor ücretli mi, nasıl izlenir? Üyelik ücretleri araştırılıyor - 2. Resim

TABİİ ÜYELİK ÜCRETİ

Tabii Premium üyelik ücreti, aylık 99,99 TL olarak belirlend. Bu paket, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde yabancı takımların maçlarını reklamsız izleme imkanı sunuyor. Ayrıca tabii orijinal içeriklerini de izlemek mümkün.

