Tarihin Arka Odası 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden canlı yayınlanacak

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2024 10:25 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 10:52 - Güncelleme:

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Televizyon ekranlarının geçmişte en popüler programlarından biri olan Tarihin Arka Odası geri dönüyor. Murat bardakçı ve Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun sunuculuğunda yapılacak olan programın ne zaman yayınlanacağı belli oldu.