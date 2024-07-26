Tarihin Arka Odası 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden canlı yayınlanacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Televizyon ekranlarının geçmişte en popüler programlarından biri olan Tarihin Arka Odası geri dönüyor. Murat bardakçı ve Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun sunuculuğunda yapılacak olan programın ne zaman yayınlanacağı belli oldu.
Murat bardakçı ve Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun sunuculuğunda yapılan Tarihin Arka Odası, 3 Ekim 2015 tarihinde yayınlanan bölümün ardından sona ermişti.
Daha sonra programın 2020 yılında 2 tane, 2021'de ise bir tane olmak üzere Tarihin Arka Odası'nın özel bölümleri yayınlanmıştı.
Programın 2024 yılında bir özel bölümünün daha yapılacağı açıklandı.
TARİHİN ARKA ODASI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Açıklanan bilgilere göre Murat Bardakçı ve Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun sunumuyla programın canlı olarak çekileceği özel bölümü 26 Temmuz Cumartesi günü yayınlanacak.
Programda Türkiye tarihinde ilk kez düzenlenen "Fatih Sergisi" anlatılacak.
TARİHİN ARKA ODASI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan programda Fatih dönemine ait belgeler ve tek nüsha kitaplar tanıtılacak.
Ayrıca Fatih Sultan Mehmed'in kılıcı, çocukluk elbiseleri, kaftanı ve defteri de programda gösterilecek.
TARİHİN ARKA ODASI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Tarihin Arka Odası'nın 26 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanacak özel bölümü Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde canlı olarak çekiliyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi