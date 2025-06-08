Tatile çıkmanızı bekliyorlar! İnternete bağlanırken dikkat, bankacılık uygulamalarına kadar risk altındasınız

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, tatilde yapılan sosyal medya paylaşımlarının hırsızları harekete geçirebileceğini söyleyerek kritik uyarılarda bulundu.

Tatilcileri bekleyen tehlikelerin olduğunu söyleyen Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Tatilciler tatile çıktı ama bunu bekleyenler de var. Aynı zamanda onları bekleyen tehlikeler de var. Özellikle kamuya açık alanlarda wi-fi kullandığımız zaman eğer hassas dediğimiz bankacılık gibi ya da bizim için önemli olan sitelere girerken oranın internetini kullandıysak büyük bir risk altındayız.

Çünkü bu ağ üzerinden herhangi bir saldırı ile şifreler çok rahat bir şekilde alınabilmektedir. Şöyle ki bir ağa bağlandığımız zaman haliyle o ağın parçası olmuş oluyoruz ve ağı yöneten kişiler de bizim cihazlarımıza erişim sağlama imkanı elde etmiş oluyorlar. Bununla birlikte sadece wi-fi kullanımı değil, özellikle tatilde olduğunuzu belirtip de bunu sosyal medyada sık sık paylaşıyorsanız eğer bu görsellerden yola çıkarak sizin evde olmadığınızı bilen hırsızlar da harekete geçecektir. Bundan dolayı paylaşım yaparken de bizim mutlaka dikkatli olmamız gerekiyor.

Tatilimizi zehre dönüştürmemek için ve sıkıntı yaşamamak için paylaşım yaparken de dikkatli olmak gerekiyor.