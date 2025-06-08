Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Tatile çıkmanızı bekliyorlar! İnternete bağlanırken dikkat, bankacılık uygulamalarına kadar risk altındasınız

Tatile çıkmanızı bekliyorlar! İnternete bağlanırken dikkat, bankacılık uygulamalarına kadar risk altındasınız

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilişim uzmanı Hakan Topuzoğlu, tatilde yapılan sosyal medya paylaşımlarının hırsızlara evde olmadığınızı haber verdiğini ve halka açık Wi-Fi ağlarının siber güvenlik riski oluşturduğunu belirterek uyarıda bulundu. Ayrıca Topuzoğlu, tatile gidilen yerlerde kullanılan interneti işaret ederek, "Bankacılık gibi ya da bizim için önemli olan sitelere girerken oranın internetini kullandıysak büyük bir risk altındayız" dedi.

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, tatilde yapılan sosyal medya paylaşımlarının hırsızları harekete geçirebileceğini söyleyerek kritik uyarılarda bulundu.

Tatilcileri bekleyen tehlikelerin olduğunu söyleyen Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Tatilciler tatile çıktı ama bunu bekleyenler de var. Aynı zamanda onları bekleyen tehlikeler de var. Özellikle kamuya açık alanlarda wi-fi kullandığımız zaman eğer hassas dediğimiz bankacılık gibi ya da bizim için önemli olan sitelere girerken oranın internetini kullandıysak büyük bir risk altındayız.

Çünkü bu ağ üzerinden herhangi bir saldırı ile şifreler çok rahat bir şekilde alınabilmektedir. Şöyle ki bir ağa bağlandığımız zaman haliyle o ağın parçası olmuş oluyoruz ve ağı yöneten kişiler de bizim cihazlarımıza erişim sağlama imkanı elde etmiş oluyorlar. Bununla birlikte sadece wi-fi kullanımı değil, özellikle tatilde olduğunuzu belirtip de bunu sosyal medyada sık sık paylaşıyorsanız eğer bu görsellerden yola çıkarak sizin evde olmadığınızı bilen hırsızlar da harekete geçecektir. Bundan dolayı paylaşım yaparken de bizim mutlaka dikkatli olmamız gerekiyor.

Tatilimizi zehre dönüştürmemek için ve sıkıntı yaşamamak için paylaşım yaparken de dikkatli olmak gerekiyor.

Tatile çıkmanızı bekliyorlar! İnternete bağlanırken dikkat, bankacılık uygulamalarına kadar risk altındasınız - 1. Resim

Uzmanlar, tatile gidilen yerlerde, uğrak mekanların wi-fileri yerine, kullanıcının sahip olduğu interneti kullanmanın daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.

İşlemlerin riske atılmaması açısından kendi cihazlarının internetinin kullanılmasını söyleyen Topuzoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Özellikle önemli işlerimizi çözmek için kendi internetimizi kullanmalıyız. Böyle bir risk altında kalmamak için eğer güvenilir ve daha önceden aldığımız VPN altyapımız varsa bunu da kullanabiliriz. Fakat en doğrusu hiçbir işi riske atmamak açısından kendi internetimizi kullanmamızdır.

Tatile çıkarken özellikle cihazlarımızın kaybolabileceğini de göz önünde bulundurarak bununla ilgili önlemleri de almamız gerekiyor. Cihaz bulucu ayarlarıyla birlikte herhangi bir cihazımız kaybolduğu zaman internet üzerinden bunlara erişebiliyoruz. Nerede olduğunu görebiliyoruz. Bunu o yüzden aktif etmeliyiz. Aynı şekilde bluetooth ve wi-fi açıksa bunları da yine kontrol etmeliyiz.

Gereksiz yere güç harcayabilecek her türlü ağ açma işlemini de devre dışı bırakmamız gerekiyor. Ayrıca şirketlerde bir çalışansanız ve şirkete ait bilgisayarla tatile çıktıysanız da döndüğünüzde mutlaka bir virüs taraması gibi işlemler yapılmalı ki herhangi bir risk ya da sıkıntıyla karşı karşıya kalınmasın. Yine yedeklemenin de büyük bir önem taşıdığını hatırlatmak isterim.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye Çin voleybol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Maç saati ve yayın bilgileriBu acının tarifi yok! Şehit eşinin resmi ile poz verdi, düştüğü not yürekleri dağladı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye Çin voleybol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Maç saati ve yayın bilgileri - HaberlerTürkiye Çin voleybol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Maç saati ve yayın bilgileriİş adamı Asım Kibar hayatını kaybetti! Asım Kibar kimdir, nereli? - Haberlerİş adamı Asım Kibar hayatını kaybetti! Asım Kibar kimdir, nereli?Roland Garros erkekler finali saat kaçta, hangi kanalda? Jannik Sinner-Carlos Alcaraz maçı - HaberlerRoland Garros erkekler finali saat kaçta, hangi kanalda? Jannik Sinner-Carlos Alcaraz maçıMemur ve Emekli maaşı ne kadar olacak? Son dakika Temmuz zammı hesaplaması - HaberlerMemur ve Emekli maaşı ne kadar olacak? Son dakika Temmuz zammı hesaplamasıMasterchef Murat neden hapse girdi? Murat Özdemir tutuklanma nedeni - HaberlerMasterchef Murat neden hapse girdi? Murat Özdemir tutuklanma nedeniMaydanozla karıştırılıyor, 2 yaprak yiyen ertesi günü göremiyor! "Aşırı derecede zehirli, sakın yemeyin" - HaberlerMaydanozla karıştırılıyor, 2 yaprak yiyen ölüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...