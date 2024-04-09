Tekirdağ Malkara ve Şarköy'de bayram namazı saati 07.12 olarak bildirildi

Bayrama sayılı günlerin kalması tüm Türkiye'de heyecan ve sevinci artırırken bayram namazı saat kaçta? sorusu da kafaları karıştırıyor. Tekirdağ bayram namazı saatleri ne zaman? sorusunu soran halk için Malkara ve Şarköy ilçelerinin bayram namazı saatlerini paylaşıyoruz...

Bir mübarek Ramazan ayını daha geride bırakan Türkiye için bayram sevinci başladı. Tekirdağ ilinde yaşayan vatandaşlar Malkara ve Şarköy gibi çeşitli ilçelerdeki bayram namaz vakitlerini de merak ediyor. Bayram hazırlıklarının başlaması ile beraber Tekirdağ ilinin ilçelerinde kılınacak olan bayram namazı saatleri şu şekilde:





TEKİRDAĞ BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçelerinde yaşayanlar Ramazan bayramının ilk gününde bayram namazını kılacakları saatler için hazırlıklarını tamamlıyorlar. Bu yılın bayram namazı saati her iki ilçede de 10 Nisan 2024'te 07.12 olarak belirlendi. Malkara ve Şarköy ilçelerindeki cemaatler bayram sabahı erken saatlerde camilere akın ederek bayram namazını kılmak için bir araya gelecekler. Camiler bayram namazı öncesinde gerekli düzenlemeleri tamamlamak üzere hummalı bir çalışma içerisinde.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Müslüman dünyası, mübarek Ramazan ayının sonunda kutlanacak olan Ramazan bayramının hangi gün başlayacağını merak ediyor. Bu yıl Ramazan bayramı 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak.

Tekirdağ ve diğer şehirlerde yaşayan Müslümanlar Ramazan ayının son gününü dualar ve ibadetlerle karşılarken bayramın coşkusunu ve sevincini de birlikte yaşayacaklar. Bayramın ilk gününde cemaatler sabahın erken saatlerinde camilere akın ederek bayram namazını kılacaklar ve birlikte dua ederek bayramın coşkusunu paylaşacaklar.

Türkiye Gazetesi takvimine göre bayram namazı Tekirdağ ilinde 07.20 saatinde kılınacak.