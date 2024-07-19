Tekneden düşerek hayatını kaybeden ATSO Başkanı Ali Bahar, 1969 yılında Antalya'da doğdu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Temmuz 2024 14:12 - Güncelleme: 19 Temmuz 2024 14:21 - Güncelleme:

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (OSB) Başkanı olan Ali Bahar, dengesini kaybederek tekneden düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Üzücü olayın ardından Ali Bahar öldü mü, neden merak edilirken acı haber geldi.

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