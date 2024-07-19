Tekneden düşerek hayatını kaybeden ATSO Başkanı Ali Bahar, 1969 yılında Antalya'da doğdu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (OSB) Başkanı olan Ali Bahar, dengesini kaybederek tekneden düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Üzücü olayın ardından Ali Bahar öldü mü, neden merak edilirken acı haber geldi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde dengesini kaybetmesi sonucu tekneden düşen ve pervaneye çarpması sonucu ağır yaralanan Bahar'ın gündem olmasıyla beraber kimdir, kaç yaşında araştırılmıştı.
Ali Bahar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ATSO BAŞKANI ALİ BAHAR ÖLDÜ MÜ, NEDEN?
19 Temmuz günü Ali Bahar, Kemer'de teknede dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Motor pervanesinin çarpmasıyla beraber ağır yaralanan isim kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Kendisine ait olan Alber isimli tekneden düşmesinin ardından olay yerine gelen ambulans ekipleri hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan isim tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
ALİ BAHAR KİMDİR?
Antalya'da 1969 yılında doğan isim ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Antalya'da tamamlarken
Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.
Aynı üniversitede Pedagojik Formasyon Eğitimi alan Bahar, Antalya'da bir firmanın otel inşaatında saha mühendisi olarak çalışmaya başladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi