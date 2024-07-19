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Tekneden düşerek hayatını kaybeden ATSO Başkanı Ali Bahar, 1969 yılında Antalya'da doğdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tekneden düşerek hayatını kaybeden ATSO Başkanı Ali Bahar, 1969 yılında Antalya&#039;da doğdu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (OSB) Başkanı olan Ali Bahar, dengesini kaybederek tekneden düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Üzücü olayın ardından Ali Bahar öldü mü, neden merak edilirken acı haber geldi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde dengesini kaybetmesi sonucu tekneden düşen ve pervaneye çarpması sonucu ağır yaralanan Bahar'ın gündem olmasıyla beraber kimdir, kaç yaşında araştırılmıştı.

Ali Bahar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ATSO BAŞKANI ALİ BAHAR ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

19 Temmuz günü Ali Bahar, Kemer'de teknede dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Motor pervanesinin çarpmasıyla beraber ağır yaralanan isim kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Tekneden düşerek hayatını kaybeden ATSO Başkanı Ali Bahar, 1969 yılında Antalya'da doğdu - 1. Resim

Kendisine ait olan Alber isimli tekneden düşmesinin ardından olay yerine gelen ambulans ekipleri hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan isim tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ALİ BAHAR KİMDİR?

Antalya'da 1969 yılında doğan isim ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Antalya'da tamamlarken

Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Aynı üniversitede Pedagojik Formasyon Eğitimi alan Bahar, Antalya'da bir firmanın otel inşaatında saha mühendisi olarak çalışmaya başladı.

Tekneden düşerek hayatını kaybeden ATSO Başkanı Ali Bahar, 1969 yılında Antalya'da doğdu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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