Temmuz ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşti. Konut ve iş yeri kira sözleşmesini bu ay yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, 2026 Temmuz kira artış oranını ve yeni kira hesaplamalarını araştırıyor.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından temmuz ayında uygulanacak kira artış tavanı da belli oldu. Türk Borçlar Kanunu kapsamında TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenen kira zam oranı, temmuz ayında sözleşme yenileyecek kiracılar ile ev sahiplerinin uygulayabileceği azami artış oranını oluşturuyor.

TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte 2026 Temmuz ayı kira artış oranı da netlik kazandı. Buna göre, konut ve iş yeri kira sözleşmesini temmuz ayında yenileyecek kiracılar için uygulanabilecek azami kira artış oranı yüzde %32,03 olarak hesaplandı. Söz konusu oran, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması esas alınarak belirlendi. Böylece temmuz ayı boyunca yenilenecek kira sözleşmelerinde ev sahipleri, yasal üst sınır olarak yüzde %32,03 oranında artış yapabilecek.

Temmuz ayı kira zammı ne kadar oldu? 2026 Temmuz kira artış oranı

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Konut ve iş yeri kira artış oranları, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında belirleniyor. Buna göre kira sözleşmelerinin yenilendiği dönemde uygulanabilecek azami zam oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması esas alınarak hesaplanıyor. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal üst sınır niteliği taşıyor.

Temmuz ayı kira zammı ne kadar oldu? 2026 Temmuz kira artış oranı

Kira hesaplaması mevcut kira bedeli, açıklanan kira artış oranıyla çarpılıyor ve bulunan artış tutarı mevcut kiraya ekleniyor. Böylece yeni dönemde ödenecek kira bedeli ortaya çıkıyor.

Örneğin mevcut kira bedeli 15 bin TL olan bir konutta kira artış oranının yüzde XXX olması halinde; 15.000 x %32,03 / 100 işlemiyle artış tutarı hesaplanıyor. Bulunan tutar mevcut kiraya eklenerek yeni kira bedeli belirleniyor.

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