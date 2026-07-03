Türkiye'nin savunma altyapısında önemli projeler arasında gösterilen Ay Yıldız Müşterek Karargahı yeniden gündemde. Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta yapısını tek merkezde buluşturacak yerleşke, NATO Zirvesi kapsamında ilk resmi organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Peki, Ay Yıldız Karargahı nerede, özellikleri neler?

Ankara'da yapımı devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı, hem mimari yapısı hem de teknolojik altyapısıyla dikkat çekiyor. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede bir araya getirecek proje, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde yeniden gündeme geldi.

AY YILDIZ KARARGAHI NEREDE?

Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Ankara'da inşa ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 30 Ağustos 2021'de temeli atılan proje, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını tek bir yerleşkede buluşturmayı amaçlıyor. Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta ve koordinasyon yapısının tek merkezden yürütülmesi hedefleniyor.

Ay Yıldız Karargahı nerede, özellikleri neler?

Kaba inşaatının büyük bölümü tamamlanan karargah, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ilk resmi organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Zirve dolayısıyla konuk savunma bakanları ve NATO'nun üst düzey temsilcileri onuruna yerleşkenin "Yıldız" bölümünde resepsiyon düzenlenmesi planlanıyor. Bu organizasyon, Ay Yıldız Karargahı'nın uluslararası düzeydeki ilk resmi etkinliği olacak.

Ay Yıldız Karargahı nerede, özellikleri neler?

AY YILDIZ KARARGAHI ÖZELLİKLERİ NELER?

Ay Yıldız Müşterek Karargahı, adını Türk bayrağındaki ay ve yıldız figüründen aldı. Akıllı bina sistemi, çevre dostu yaklaşımı ve ileri teknoloji altyapısıyla planlanan yerleşke; yalnızca idari bir merkez değil, aynı zamanda TSK'nın gelecekteki operasyonel ihtiyaçlarına cevap verecek stratejik bir komuta üssü olarak geliştiriliyor.

Ay Yıldız Karargahı nerede, özellikleri neler?

Projede siber güvenlik sistemlerinden balistik koruma çözümlerine, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlerine karşı geliştirilen güvenlik önlemlerinden ileri mühendislik uygulamalarına kadar birçok modern teknoloji kullanılıyor. "Çelik Kubbe" yaklaşımıyla desteklenen güvenlik konsepti sayesinde dünyanın sayılı büyüklükteki askeri karargahları arasında yer alması hedeflenen tesis, Türkiye'nin savunma alanındaki en kapsamlı yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

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