FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Galatasaray MCT Technic ile La Laguna Tenerife arasında oynanacak kritik üçüncü maç öncesi yayın bilgileri ve maç saati merak ediliyor. Dörtlü Final bileti için belirleyici olacak karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisinin son maçında İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Seride 1-1 eşitlik bulunurken, kazanan takım adını Dörtlü Final’e yazdıracak.

TENERİFE-GALATASARAY MCT TECHNİC MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak Tenerife-Galatasaray MCT Technic maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen basketbolseverler, TRT’nin televizyon yayını ve dijital platformları üzerinden mücadeleyi izleyebilecek.

Karşılaşma, İspanya’daki Pabellon Insular Santiago Martin Arena’da oynanacak. Yayıncı kuruluş üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek olması, maça olan ilgiyi artırırken, sarı-kırmızılı taraftarlar da bu kritik mücadeleyi canlı takip etme imkanı bulacak.

TENERİFE-GALATASARAY MCT TECHNİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tenerife ile Galatasaray MCT Technic arasında oynanacak çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçı 15 Nisan Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Seride iki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı eşleşmede, bu mücadele belirleyici olacak.

İki ekip arasında oynanan ilk maçta Galatasaray deplasmanda 84-83 mağlup olurken, İstanbul’daki ikinci karşılaşmayı 64-62 kazanarak seride durumu 1-1’e getirdi. Bu nedenle son maç, hem Dörtlü Final bileti hem de sezonun Avrupa yolculuğu açısından büyük önem taşıyor.

