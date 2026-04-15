Sultanlar Ligi final serisinde heyecan devam ederken Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasındaki mücadelede gözler dördüncü maça çevrildi. Serideki son durum ve maç programı voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta?

Vodafone Sultanlar Ligi final serisinde Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelmeye devam ediyor. İkinci maçın ardından seride avantajı eline alan VakıfBank, şampiyonluk için kritik bir eşiğe gelirken, Fenerbahçe ise seriyi eşitlemek için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE-VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sultanlar Ligi final serisinde Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasındaki dördüncü karşılaşma 16 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da oynanacak. Mücadele, İstanbul’daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda gerçekleşecek.

Final serisi 5 maç üzerinden oynanıyor ve 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon olarak tamamlıyor. Bu nedenle dördüncü maç, serinin kaderini belirleyecek en kritik karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor.

FİNAL SERİSİNDE DÖRDÜNCÜ MAÇ

Serinin üçüncü maçında VakıfBank sahasında Fenerbahçe Medicana’yı 3-1 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın setleri 19-25, 25-19, 25-18 ve 25-23 sonuçlandı. Sarı-lacivertliler ilk seti kazanmasına rağmen sonraki setlerde üstünlüğü koruyamadı.

Serideki skorlar şu şekilde:

İlk maç:

Fenerbahçe 0 - 3 Vakıfbank

İkinci maç:

Vakıfbank 1 - Fenerbahçe 3

Üçüncü maç:

Vakıfbank 3 - Fenerbahçe 1

VAKIFBANK KAZANIRSA ŞAMPİYON OLACAK

Seride 2-1 önde bulunan VakıfBank, dördüncü maçı kazanması halinde 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak. Bu nedenle karşılaşma, hem şampiyonluk ihtimali hem de serinin uzayıp uzamayacağı açısından büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe Medicana ise dördüncü maçı kazanarak seriyi 2-2’ye getirmeyi ve şampiyonluk umutlarını son maça taşımayı hedefliyor. Sarı lacivertli takımın kazanması halinde son maç 19 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası