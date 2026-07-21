Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren 300 lisans öğrencisine aylık 13 bin 750 lira burs verileceğini açıkladı. Programın kapsamı gelecek yıldan itibaren daha da genişletilerek lisans 3 ve 4’üncü sınıf ve sonrası için de burs çağrıları açılacak. Peki, TENMAK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

TENMAK Araştırma Burs Programları’nın ilki, YKS sınavının açıklandığı gün, Bakan Bayraktar tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından hayata geçirilen Lisans Bursu Programı'nın ilk çağrısını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bayraktar, paylaşımında 2026 YKS sonuçlarının tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını dileyerek, üniversite hayatına başlayacak gençleri desteklemek amacıyla burs programını başlattıklarını açıkladı. Bakan Bayraktar açıklamasında, "2026 YKS sonuçlarının gençlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Emek veren, hayallerinin peşinden kararlılıkla yürüyen tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle gençlerimizi üniversite eğitimlerinin ilk gününden itibaren destekleyeceğimiz TENMAK Lisans Bursu Programı çağrımızı başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi stratejik alanlarda lisans eğitimine başlayan, 2025 veya 2026 YKS başarı sıralamasına göre yerleşen 300 öğrenciye eğitimleri boyunca akademik danışmanlık desteğinin yanı sıra aylık 13 bin 750 TL başarı bursu sağlanacağı bildirildi.

TENMAK burs başvuru tarihleri ve şartları açıklandı! TENMAK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

TENMAK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



TENMAK Lisans Bursu Programı'na, 2025 veya 2026 YKS'de ilk 100 bin başarı sıralaması içerisinde yer alarak TENMAK tarafından belirlenen 27 lisans programından birine yerleşen öğrenciler başvurabilecek.

Başvurular, 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında TENMAK Destek Sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Adaylar, başvuru süreçleri için https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs adresini kullanacak. Ayrıca, başvuru sırasında adaylardan lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren belge talep edilecek.

Başvuru sırasında adaylardan lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren belge istenecek.

HER LİSANS PROGRAMI İÇİN AYRI KONTENJAN

Bursiyerler, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından her bir lisans programı için belirlenen burs kontenjanları esas alınarak belirlenecek. Değerlendirme sürecinde adayların yerleştikleri lisans programındaki YKS başarı sıralamaları dikkate alınacak. Bu nedenle burs almaya hak kazanan adayların başarı sıralaması, her lisans programı için belirlenen burs kontenjanına bağlı olarak farklılık gösterebilecek. Her lisans programına ayrılan burs kontenjanı ile değerlendirme usul ve esaslarına ilişkin ayrıntılar başvuru ilanında duyurulacak.

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