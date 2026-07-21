Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 metreyi aşan kar tünelleri hayatı olumsuz etkiledi. Ekipler yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde temmuz ayının ortalarına gelinirken, karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan İkiyaka dağlarının Sat göllerinin yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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ÇIĞ TEHLİKESİNE RAĞMEN ÇALIŞIYORLAR

Kardan oluşan tüneller ve 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor. Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

Görüntü Türkiyeden! Temmuz ayında 5 metrelik kar tünelleriyle mücadele

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırıyor.

Görüntü Türkiyeden! Temmuz ayında 5 metrelik kar tünelleriyle mücadele

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